Calciomercato Juventus e Inter, fuga in Premier: doppia mossa di Raiola

Il futuro di due big della nostra Serie A resta ancora tutto da scrivere. L’azione di Mino Raiola potrebbe cambiare tutto per il calciomercato di Juventus e Inter

La Premier League e la sua forza economica sono da tenere fortemente in considerazione, in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Il dominio finanziario dei club inglesi è sicuramente una variabile che farà impazzire le trattative, ma anche nell’ottica dei problemi che, invece, affliggono le nostre big e che imporranno l’assenza di spese pazze e probabilmente qualche cessione pesante. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

L’Inter, si sa, non naviga in buone acque e per forza di cose dovrà stringere la cinghia, a caccia dei profili giusti per la sua rosa e con qualche sacrificio. Stefan de Vrij rappresenta un perno assoluto per i nerazzurri, ma il suo futuro ora non è più così saldo nel cuore della difesa di Simone Inzaghi. Secondo quanto riporta ‘Repubblica’, infatti, Mino Raiola si guarda attorno con l’intenzione di portarlo in Premier League. E in caso di offerta monstre, o comunque congrua alle richieste dell’Inter, i nerazzurri difficilmente potrebbero rifiutare.

Calciomercato Juventus e Inter, occhio anche al futuro di de Ligt

E se l’Inter non sorride per de Vrij, alla Juventus di certo non fanno i salti di gioia. I bianconeri, infatti, non sono ancora troppo convinti dalle prestazioni di Matthijs de Ligt, nonostante l’importantissimo investimento messo in atto. Il centrale olandese, però, piace molto proprio in Premier League, dove diverse squadre sembrano pronte all’assalto e con la regia di Raiola che anche in questo caso potrebbe fare la differenza. Vi abbiamo parlato della pista Chelsea, ma anche il ricchissimo Newcastle potrebbe entrare pesantemente in campo. Scenari da tenere in considerazione e che potrebbero prendere sempre più corpo nel prossimo futuro.