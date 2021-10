Juventus-Roma, nuovo allarme Dybala: Allegri trema

Juventus-Roma in campo domenica sera, ancora problemi per Massimiliano Allegri: timori per le condizioni di Dybala.

Serata di gala, domenica, all’Allianz Stadium, con il big match tra Juventus e Roma. Sfida fondamentale per le ambizioni di altissima classifica delle due squadre, con Allegri e Mourinho che si giocano molto. Partita che però potrebbe risentire di numerose assenze pesanti. In particolare, ci sono grossi dubbi sulla presenza di Paulo Dybala.

Juventus-Roma, Dybala a rischio: le ultime

L’argentino ha lavorato per recuperare nel corso della pausa nazionali, ma anche ieri ha svolto allenamento personalizzato. Secondo ‘Tuttosport’, sarà impossibile vederlo in campo dal primo minuto, ma sarebbe a rischio addirittura la convocazione. I segnali non sono ancora pienamente incoraggianti e Allegri non intende rischiare di perderlo per ulteriori gare, in un tour de force che vedrà numerosi impegni fondamentali. Potrebbe prevalere la prudenza, per preservarlo per le sfide con Zenit e Inter. In attacco contro la Roma, dunque, si fanno largo le ipotesi Kean o Bernardeschi al fianco di Chiesa.