Calciomercato Inter, annuncio sulla cessione: ecco la verità

Voci clamorose sul futuro dell’Inter: si parla dell’addio di Zhang e della cessione dei nerazzurri per un miliardo di euro.

Alle prese con una delicata situazione finanziaria, l’Inter valuta il suo futuro. Le voci di una cessione del club nerazzurro riprendono forza in queste ore e anzi secondo le indiscrezioni rilanciate da ‘Libero’ ci sarebbe già un’intesa per l’addio di Zhang sulla base di un accordo da un miliardo di euro.

Inter, il fondo Pif si fa avanti: ma dai nerazzurri smentiscono

L’acquirente sarebbe il fondo saudita Pif, quello che in questi giorni ha rilevato la proprietà del Newcastle in Premier League. Il fondo era già stato accostato ai nerazzurri e secondo il quotidiano l’incontro decisivo con gli emissari arabi sarebbe avvenuto a settembre, in occasione della sfida con il Real Madrid. Fonti interne al club però smentiscono seccamente e ribadiscono che la proprietà Zhang è salda al timone. Almeno per ora, dunque, nulla di fatto.