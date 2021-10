CM.IT | Milan, accordo totale per Mirante: domani le visite

Dopo l’infortunio di Miagnan, il Milan è a un passo dalla chiusura per portare in rossonero Antonio Mirante

L’infortunio di Mike Maignan ha sicuramente scombussolato i piani del Milan, sia in campo che fuori. Il francese non ci sarà per diverse settimane dopo l’operazione in programma domani al polso, Pioli non lo avrà a disposizione ma intanto anche Paolo Maldini è dovuto tornare in fretta e furia sul calciomercato degli svincolati. In questo senso il nome caldissimo di queste ore è stato Antonio Mirante, ex portiere della Roma attualmente senza squadra.

Qualche giorno fa c’erano stati i contatti con lo Spezia, in queste invece si è (ri)fatto sotto il Milan. Come raccolto da Calciomercato.it, infatti, l’accordo tra le parti è totale e domani sarà una giornata decisiva. L’estremo difensore che ha da poco compiuto 38 anni sosterrà le visite mediche e, se tutto andrà a buon fine, Mirante firmerà il suo contratto con i rossoneri.