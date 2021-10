Incubo infortuni per il Milan: domani si opera un big di Pioli

Nuovo infortunio al Milan. I rossoneri perdono Mike Maignan, che domani si opererà in artroscopia per un problema al polso

Piove sul bagnato in casa Milan. I rossoneri perdono anche Mike Maignan. Il persistere di una sintomatologia dolorosa al polso sinistro del portiere francese impone, dopo parere specialistico, una artroscopia che verrà eseguita domani dal Professor Loris Pegoli.

Difficile fare previsioni sui tempi di recupero ma l’ex Lille dovrà certamente stare fuori dai campi di gioco per 10-15 giorni. Un’assenza non certo lunga ma che lo porterà a saltare comunque diverse partite. Sarà sicuramente out in campionato contro Verona, Bologna e Torino e il Porto in Champions League