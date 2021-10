Milan, Pioli nei guai: ecco quando rischia di rientrare Maignan

Momento sfortunato per il Milan, che perde anche Maignan per un infortunio al polso: Pioli non lo avrà a disposizione per diverse partite

Si dice che le disgrazie non arrivano mai sole. Ed è quello che sta sperimentando in questi giorni Stefano Pioli, ormai alle prese con una brutta notiza dopo l’altra. A partire da Florenzi, che si è operato, passando per Calabria, Maldini e ovviamente Mike Maignan. Il portiere francese è l’ultima delle tegole rossonere: dovrà operarsi domani in artroscopia, lasciando sguarnita la porta del Milan. Che non a caso sta pensando (di nuovo) anche allo svincolato Antonio Mirante. Teoricamente Pioli avrebbe Tatarusanu e Plizzari, ma evidentemente Pioli non si sente completamente sicuro e l’assenza di Maignan – anche se non sarà lunghissima – non sarà comunque neanche breve.

Il momento dell’infortunio effettivamente non è stato dei migliori, soprattutto le tempistiche dell’operazione dal momento che si tratta di un problema già esistente ritardato dalla nazionale francese, con cui però in questa finestra Maignan non ha mai giocato. Quindi il portiere ex Lille salterà diverse partite con la maglia del Milan, probabilmente almeno cinque. A cominciare dalla sfida col Verona alla ripresa, poi il Porto in Champions League, il Bologna, il turno infrasettimanale col Torino e infine la Roma la notte di Halloween.

Un periodo decisamente pieno per Pioli. Il Milan predica comunque calma e invita ad aspettare l’intervento per capire in maniera più chiara i tempi di recupero. Il timore, però, è che non torni in campo a ottobre, la speranza invece che rientri almeno per il ritorno di Champions col Porto o per il derby con l’Inter del 7 novembre. Se così non sarà, nella peggiore delle ipotesi dunque Maignan salterebbe addirittura sette partite. Un’enormità, che spiegherebbe anche la trattativa con Mirante.