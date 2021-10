CM.IT | Il Milan pensa ad uno svincolato dopo l’infortunio di Maignan

Il Milan pensa ad uno svincolato dopo l’infortunio di Maignan: i rossoneri possono chiudere un colpo gratis

Operazione inattesa per Maignan e il Milan si ritrova ora a dover fare affidamento sul solo Tatarusanu (anche Plizzari è out) in un periodo in cui il calendario sarà molto fitto. Ecco perché i rossoneri pensano anche alla possibilità di andare a pescare tra gli svincolati un portiere da mettere a disposizione di Pioli. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, niente Juventus o Milan | A gennaio il grande ritorno

Il nome, come confermano indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, è quello di Antonio Mirante, classe 1983, fermo dallo scorso giugno quando è scaduto il suo contratto con la Roma. Il portiere di Castellammare, accostato anche allo Spezia nei giorni scorsi, è molto vicino a vestire la maglia rossonera.