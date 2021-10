Inter, assalto all’improvviso: doppio tentativo per i big di Inzaghi

L’Inter non sta vivendo un periodo semplice economicamente. Doppio affondo sul calciomercato, Inzaghi trema

L’Inter pianifica il futuro e tenta di concretizzare un calciomercato, il prossimo, che dovrà essere oculato e rispettare le esigenze tecniche di Simone Inzaghi. In futuro, infatti, un occhio ai conti dovrà essere d’obbligo, ma non sempre è così. Ciò che sta succedendo al Newcastle pone sull’attenti l’intero panorama calcistico internazionale. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

I Magpies sono diventati di fatto la prima potenza economica a livello europeo e sono pronti a spese pazze per allestire una squadra subito pronta per il vertice. Inevitabile che gli occhi e le mire dei bianconeri si posino anche sulla rosa dell’Inter campione d’Italia. Vi abbiamo raccontato, infatti, come la Juventus sia oggetto d’attenzione per il Newcastle, ma non è la sola.

Calciomercato Inter, il Newcastle tiene gli occhi sui big di Inzaghi

L’Inter lavora sul rinnovo di contratto di Marcelo Brozovic e questa non è una novità, ma c’è ancora distanza tra le parti, nonostante regni ottimismo per la trattativa. Un nome che i nerazzurri vogliono blindare, ma che, secondo quanto riporta ‘TuttoSport’, viene tenuto in grande considerazione proprio dal Newcastle. Non è il solo, perché anche Stefan de Vrij è finito nel mirino dei Magpies e con Mino Raiola che si guarda attorno per il futuro del centrale. Il Newcastle sarà mina vagante nei prossimi mesi: anche l’Inter nel mirino della squadra di Premier.