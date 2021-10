Calciomercato Inter e Milan, no allo scambio tra ‘cugini’

Calciomercato Inter e Milan, nerazzurri e rossoneri coinvolti in un intreccio che però non si concretizzerà: scambio lontano.

Numerosi i fronti di mercato aperti in Serie A, soprattutto per quanto riguarda Inter e Milan. Sulle due sponde del Naviglio, in particolare, si pensa alle situazioni relative ai contratti in scadenza. Le ipotesi degli ultimi giorni avevano portato anche verso uno scambio clamoroso, che però con molta probabilità non si concretizzerà.

Lo scambio in questione sarebbe quello tra Kessie e Brozovic, entrambi, appunto, con il contratto in scadenza. Atangana, agente dell’ivoriano, ha sondato il terreno con l’Inter. Ma, stando alla ‘Gazzetta dello Sport’, i nerazzurri non intenderebbero partecipare all’asta per l’ingaggio richiesto dall’attuale milanista, intorno agli 8 milioni di euro. Tanto più che l’intenzione è arrivare al rinnovo di Brozovic: richieste del croato altrettanto elevate (tra i 5 e i 6 milioni di euro), ma che appaiono sostenibili. Previsto un incontro a breve per sciogliere l’impasse.