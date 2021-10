Calciomercato Juventus, assalto dalla Premier | Offerti tre anni di contratto

Nuovo assalto al centrocampista bianconero della Premier League: questa volta l’addio alla Juventus può arrivare sul serio

La situazione in casa Juventus è piuttosto semplice riguardo al mercato: senza una cessione non arriva nessun acquisto. Lo sa bene anche Massimiliano Allegri, che in questo momento rimane focalizzato nel miglioramento e nella valorizzazione del materiale già presente in rosa. Nel frattempo, però, potrebbe sbloccarsi una delle situazioni più spinose per i bianconeri: Aaron Ramsey potrebbe salutare la ‘Vecchia Signora’ e tornare in Premier League. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Juventus, irrompe il Newscastle | Offerto un triennale a Ramsey

L’insider di mercato Ekrem Konur, sul proprio profilo ‘Twitter’, ha rivelato che la nuova potenza del calcio inglese avrebbe messo gli occhi in Serie A o più precisamente in casa Juventus. Secondo il giornalista, infatti, il Newcastle United avrebbe già offerto un triennale ad Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese, arrivato a parametro zero a Torino due anni fa, non ha avuto successo in bianconero e la società piemontese si libererebbe molto volentieri dei suoi 7,5 milioni netti a stagione. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

L’addio dell’ex Arsenal, magari già nel mercato invernale, potrebbe permettere a Federico Cherubini di tentare un colpo in entrata: come raccontato sulla CMIT TV, il preferito della Juventus a centrocampo sarebbe Tchouameni. Sul talento classe 200 del Monaco, però, i bianconeri dovranno vedersela con la concorrenza del Chelsea e di altre big inglesi. Liberarsi di Aaron Ramsey, che da marzo ha giocato più col Galles che con la Juventus, rappresenterebbe un movimento importante in chiave mercato.