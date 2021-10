Tuchel rovina i piani della Juventus, doppio sgarbo sul mercato

La Juventus lavora sul mercato e guarda alla Francia per il futuro: a rovinare i piani dei bianconeri, però, ci sarebbe Tuchel

L’estate bianconera è stata contraddistinta da una gestione oculata delle spese e dal taglio del monte ingaggi: la cessione di Cristiano Ronaldo, in questo senso, ha alleggerito notevolmente il bilancio. Ora la dirigenza della Juventus può lavorare al prossimo grande colpo, che sia esso un acquisto oppure un’occasione colta sul mercato. Nella mente di Cherubini ci sarebbe tanta Francia, sia a centrocampo che in attacco: a rovinare i piani di ‘Madama’ per il futuro, però, potrebbe essere Thomas Tuchel e il suo Chelsea. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Juventus, da Tchouameni a Dembélé | È sempre il Chelsea l’ostacolo

Avversario – sconfitto – in Champions League, il Chelsea potrebbe essere molto più ostico da battere sul mercato. Secondo quanto rivelato da ‘TuttoSport’, i ‘Blues’ sarebbero la principale concorrente della Juventus per Aurelien Tchouameni, mentre per ‘Mundo Deportivo’ i londinesi sarebbero anche su Ousmane Dembélé. Il centrocampista, che ieri sera ha conquistato la prima edizione della Nations League con la Francia, avrebbe intenzione di lasciare la Ligue 1 per tentare il salto in una big: la valutazione del Monaco si aggira intorno ai 40 milioni di euro e la concorrenza non aiuterà a raggiungere uno sconto. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Per i bianconeri Tchouameni è la prima scelta a centrocampo, ma il pressing del Chelsea potrebbe comprometterne l’acquisto. Oltre al gioiello dei monegaschi, Tuchel sarebbe pronto anche ad anticipare la ‘Vecchia Signora’ su Dembélé: l’esterno transalpino andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno con il Barcellona e potrebbe rappresentare una delle grandi occasioni del prossimo mercato. La Juventus potrebbe affidargli il compito di sostituire Cristiano Ronaldo, ma i ‘Blues’ potrebbero garantirgli un ingaggio decisamente superiore. Insomma, Allegri dovrà vedersela con Tuchel anche sul mercato.