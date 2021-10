CMIT TV | Juventus, doppio colpo: “Così arrivano Pogba e Icardi”

Il giornalista di Tuttosport, Filippo Cornacchia, è intervenuto a CMIT TV. Le parole del collega sul calciomercato della Juventus

Nel corso del Tg di CMIT TV, è intervenuto il collega di Tuttosport, Filippo Cornacchia. Il giornalista, dopo aver parlato di Ramsey e del possibile sostituto del gallese, ha fatto il punto sul resto del calciomercato della Juventus. Lente di ingrandimento chiaramente puntata su Pogba ma anche sull’attacco.

Situazione Pogba – “Raiola ha detto che è legato a Torino e alla Juve e queste cose per lui contano. Basterà? Pogba dovrebbe accettare di prendere meno di quanto fa al Manchester United. A parametro zero, però, tutti i grandi club lo vorranno. Pogba dovrebbe fare una scelta di cuore, può essere, il legame d’altronde, è forte. Gli inglesi faranno di tutto per trattenerlo… A parità di offerta? Sì, sceglierebbe la Juve ma non credo che ci sarà mai una parità di offerte. Pogba ne avrà tante ma lui sa che il miglior Pogba si è visto a Torino. Il rapporto con Raiola è ottimo anche grazie alla linea diretta con Nedved. Questo rapporto avrebbe potuto aiutare anche nel caso Donnarumma“.

Icardi-Vlahovic – “Nulla si può escludere, il mercato non finisce mai. Icardi non ha grande voglia di trasferirsi ma bisogna capire quanto giocherà quest’anno. L’ingaggio è comunque alto anche per la Juve, è un ’93, se investi su di lui sai che difficilmente lo rivendi. Vedo più facile un prestito che un investimento. Vedo più possibile, al netto della concorrenza e della Fiorentina, l’operazione Vlahovic. Può dargli 5 volte di più e restare nei limiti salariali. Magari fra 4-5 anni lo rivendi a 90-100″.

Morata – “Alla Juve è stimato – conclude Cornacchia – Rispetto alla scorsa estate ora la Juve può programmare. Per riscattarlo servono 35 milioni di euro, meno rispetto a Vlahovic ma compie adesso 29 anni…”.