Inter-Juventus, è già scontro sulla Supercoppa italiana

Inter-Juventus in campo per la Supercoppa italiana a dicembre, ma è già scontro tra le due società: il motivo.

Inter e Juventus si sfideranno in Supercoppa italiana per il primo trofeo della nuova stagione. Una occasione per i nerazzurri per ribadire il loro ruolo di favoriti per il titolo e per i bianconeri invece di rimpinguare la bacheca e rilanciare la loro candidatura allo scudetto. Ma, a due mesi e mezzo dal match, è già tempo di polemiche, come si conviene a una rivalità eterna.

Stando infatti a ‘Tuttosport’, la data indicata dall’Autorità per il turismo arabo, e non ancora ufficializzata dalla Lega Serie A, del 22 dicembre non troverebbe d’accordo i due club. L’Inter preferirebbe infatti disputare la sfida nel mese di gennaio. La Juventus, al contrario, sarebbe favorevole a giocare a dicembre. In più, c’è la questione dei match di campionato di entrambe previsti proprio per il 22 dicembre da rinviare, che potrebbe complicare il tutto.