Calciomercato Juventus, via libera definitivo per l’affare a costo zero

La Juventus è pronta a dire addio al calciatore sul calciomercato: arriva il via libera dei bianconeri anche per una partenza a costo zero

La Juventus non è certamente piazza facile in cui dominare, con la vittoria che più che ossessione è prassi, quasi obbligata. Specialmente se gli infortuni non ti danno la possibilità di esprimere le tue qualità tecniche. E Aaron Ramsey della tecnica ne ha fatto il suo marchio di fabbrica, come purtroppo anche degli stop fisici. Ieri il centrocampista si è espresso in maniera piuttosto netta sugli infortuni che hanno contraddistinto la sua carriera, anche con una frecciata alla Juventus. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

La storia d’amore tra il centrocampista gallese e i bianconeri sembra ormai ai titoli di coda. L’ex Arsenal non ha mai davvero convinto in Italia, al netto di qualche acuto considerevole. Il suo stipendio da 7 milioni di euro netti a stagione pesa tantissimo sulle casse della Juventus. Un addio che, a questo punto, pare sempre più imminente.

Calciomercato Juventus, Ramsey può partire a costo zero: conferma e via libera

Negli ultimi tempi, si è parlato a più riprese di un addio di Ramsey a costo zero. Eventualità che potrebbe concretizzarsi già a gennaio. Come riferisce ‘TuttoSport’, era stato il gallese a opporsi all’addio con direzione Premier League. Se ora dovesse spingere per lasciare la Juventus a gennaio, non troverebbe opposizione. L’ultimo sondaggio per il calciatore è quello dell’Everton che potrebbe tornare alla carica già a gennaio. La dirigenza bianconera potrebbe lasciarlo partire gratis, risparmiando comunque sull’ingaggio salatissimo del gallese.