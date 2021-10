Lo strano caso degli infortuni di Ramsey: la frecciata del gallese

Aaron Ramsey e gli infortuni che da anni non danno continuità al centrocampista della Juventus. Frecciata dell’ex Arsenal

Aaron Ramsey è un centrocampista che nell’arco della sua carriera ha sempre mostrato qualità tecniche superiori alla media, all’Arsenal come alla Juventus. Il gallese fa della precisione e della leadership in mezzo al campo un marchio di fabbrica distintivo del suo gioco. Ma il calciatore, purtroppo, ha sempre dovuto fare i conti con fastidiosi infortuni che hanno inciso non poco sulla sua carriera. Anche alla Juventus. Oggi, però, è arrivata una frecciata neanche tanto velata al club bianconero. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Ramsey e la frecciata alla Juventus: il punto sugli infortuni

Le parole pronunciate da Ramsey sul suo stato di forma e riportate dal ‘Guardian’ fanno riflettere: “So cosa posso fare e con la giusta gestione posso rimanere in forma per un lungo periodo di tempo e giocare molte partite. Mi sento ancora bene, quando mi è stata data l’opportunità e gestito correttamente. È stato frustrante aver preso questi piccoli infortuni fastidiosi che mi sono costati molte partite e mi hanno fatto perdere alcune partite importanti per il Galles negli ultimi due anni”. Parole chiare e che suonano come un’accusa neanche tanto velata al suo attuale club.