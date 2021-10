Calciomercato, Donnarumma alla Juventus: “E’ il segreto di Pulcinella”

Annuncio clamoroso in ottica calciomercato Juventus. Donnarumma sulle orme di Balotelli: futuro bianconero per l’ex Milan

All’indomani della sconfitta nella semifinale di Nations League contro la Spagna, non si placano le polemiche per i fischi di una parte di ‘San Siro’ indirizzati a Gianluigi Donnarumma. Sebbene rappresentasse la Nazionale italiana, i tifosi milanisti non hanno perdonato al portiere Azzurro l’addio da svincolato ai rossoneri per accasarsi al Paris Saint-Germain. Sul tema è intervenuto anche il giornalista sportivo e supporter rossonero Andrea Longoni, che ha parlato anche del futuro dell’estremo difensore e del suo ritorno in Serie A: “Non penso che Gigio si aspettasse un trattamento diverso ieri dopo quello che è successo – ha detto a ‘Top Calcio 24’ – Ma è il segreto di Pulcinella: Donnarumma farà lo stesso percorso di Mario Balotelli e alla fine andrà alla Juventus. Tutti sapevamo che Balotelli sarebbe venuto al Milan una volta lasciata l’Inter e così è stato anche se facendo il ‘giro lungo’ e cioè andando prima al Manchester City. Donnarumma farà la stessa cosa: adesso è al Psg, ma poi tornerà in Italia per vestire la maglia della Juve“. Staremo a vedere.