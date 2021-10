Infortuni Juventus, emergenza Allegri e rientro slittato

La Juventus fa i conti con l’infortunio di Morata, che dovrebbe rientrare più tardi del previsto

Brutte notizie in casa Juventus. Già alle prese con l’infortunio di Dybala nel reparto offensivo, Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di Alvaro Morata per un periodo più lungo del previsto. Il rientro dell’attaccante spagnolo, alle prese con un problema al bicipite femorale, dovrebbe infatti slittare. Oltre al prossimo match contro la Roma, il giocatore potrebbe saltare anche quello di Champions League contro lo Zenit San Pietroburgo.

Juventus, le ultime sull’infortunio di Morata

Il rientro di Morata potrebbe dunque avvenire nel big match del 24 ottobre in casa dell’Inter, ma anche su questa data ad oggi non possono esserci certezze. Classe 1992, nella stagione in corso il bomber ha realizzato 3 gol e 1 assist in 7 presenze totali con la maglia dei bianconeri. Dopo l’addio di Cristiano Ronaldo, il suo ruolo nell’attacco della Juventus ha assunto ancora più valore.