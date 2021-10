Filippo Cornacchia, giornalista di Tuttosport, è intervenuto ai microfoni della CMIT TV. Il collega ha fatto il punto sul calciomercato della Juventus

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Stanno facendo discutere le dichiarazioni di Ramsey. Il centrocampista gallese, da quando è arrivato a Torino, ha giocato davvero poco, faticando ad imporsi. Intervenuto ai microfoni di CMIT TV, il collega di Tuttosport, Filippo Cornacchia, si è così espresso in merito alle parole dell’ex Arsenal: “Le dichiarazioni di Ramsey non serve commentarle, esprimono un disagio del calciatore. Se lui si presentasse a Torino dicendo me ne vado la Juventus lo agevolerebbe. Lo avrebbe fatto anche ad agosto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, via libera definitivo per l’affare a costo zero

Futuro in dubbio – “Per me è un grande giocatore ma fatica a dimostrarlo perché non trova continuità. Tutto comunque dipende da lui. Ha un contratto importante, se troverà una soluzione che lo intriga andrà via”.

Doppio nome per il dopo Ramsey – “Se va via, la Juventus prenderà Tchouameni, lo diciamo da tempo, tra gennaio e giugno. Se va via, ci provano ma non è facile che ci riesca a gennaio, più facile a giugno. Tchouameni è la prima scelta, profilo ideale della nuova politica. L’alternativa è Witsel, che ha contratto in scadenza con il Borussia Dortmund, che potrebbe arrivare gratis o quasi. Ad ogni acquisto, comunque, serve un’uscita”.