Ramsey da brividi, negli ultimi 7 mesi più minuti col Galles che con la Juve

L’avventura di Aaron Ramsey con la maglia della Juventus sta assumendo contorni tragicomici: il dato da brividi sul gallese

I tifosi bianconeri hanno smesso di vederlo come una risorsa e ora lo vedono come un peso: questa è la percezione intorno ad Aaron Ramsey. Anche a livello societario, considerato l'enorme ingaggio percepito dal gallese, la sensazione che un'eventuale partenza venga accolta in maniera festosa è sempre più forte. Nel frattempo, arriva un dato sull'ex Arsenal che raggela i tifosi della Juventus.

Disastro Ramsey: negli ultimi sette mesi ha giocato più minuti col Galles che con la Juventus

Il giornalista e responsabile 'Opta' Enrico Turcato ha portato in evidenza un dato che spiega in maniera piuttosto eloquente il momento di Aaron Ramsey: l'ex Arsenal negli ultimi sette mesi ha giocato più minuti con il Galles che con la Juventus.

Negli ultimi 7 mesi, da marzo ad oggi, Aaron #Ramsey ha giocato più minuti con il Galles (447 in 6 presenze) che con la Juventus (378 in 11 presenze). — Enrico Turcato (@EnricoTurcato) October 4, 2021



Un disastro che ha pochi eguali, questa è l’operazione Ramsey. Non può essere considerata una risorsa per Massimiliano Allegri, in quanto non è mai a disposizione del tecnico livornese. Con il club piemontese non ha mai giocato due partite di fila da titolare: tutto questo per 7 milioni netti a stagione.