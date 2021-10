Calciomercato Inter, caso Sanchez: Marotta chiarisce

In casa Inter tiene banco anche il futuro di Sanchez, scontento del suo attuale impiego in nerazzurro: ne ha parlato Marotta

L’Inter sta dimostrando di essere ancora una seria candidata allo scudetto. La squadra di Inzaghi ha perso qualche punto per strada finora, ma l’inizio è stato ottimo. Per certi versi anche un po’ inaspettato, poiché si temeva che le partenze pesantissime di Hakimi e Lukaku potessero avere delle ripercussioni a livello di risultati. Niente affatto anzi, tutt’altro al momento. La ‘Beneamata’, infatti sta dimostrando di saper portare a casa i tre punti ance in condizioni di sofferenza e in match complicati. Una dimostrazione di forza non indifferente, ma non è stato tutto positivo.

Tra i lombardi c’è anche chi è particolarmente scontento. Stiamo parlando di Alexis Sanchez: l’attaccante cileno, infatti, non è soddisfatto del suo impiego. Al termine dell’ultimo match contro il Sassuolo – al quale non ha preso parte neanche da subentrante -, ha lanciato una chiara provocazione al proprio club tramite Instagram Stories: “Renditi conto. Tu puoi valere molto, ma se sei nel posto sbagliato non brillerai”. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, Marotta chiarisce il caso Sanchez

Riguardo alla situazione ingarbugliata dell’ex Manchester United, ha detto la sua l’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta. Il dirigente nerazzurro ha parlato al ‘Festival dello Sport’ ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’: “Conosciamo molto bene Sanchez. Vorrebbe giocare sempre, quello che apparentemente è un sentimento di protesta va trasformato in attaccamento. Evidentemente ha a cuore le sorti della squadra, sono reazioni istintive. Continueremo con lui, finché lui non penserà diversamente”.