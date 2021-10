Inter-Lautaro, svolta per il rinnovo: l’annuncio toglie ogni dubbio

L’Amministratore Delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato del rinnovo di Lautaro Martinez: annuncio importante sul nerazzurro

In casa Inter non si distoglie l’attenzione dal calciomercato. La scorsa sessione estiva è stata a dir poco turbolenta, con i nerazzurri che hanno dovuto rinunciare per motivi economici a Hakimi e Lukaku. Ma grazie al preziosissimo lavoro della dirigenza – Marotta in primis – sono riusciti a mantenere una squadra altamente competitiva su tutti i fronti e restano seri candidati allo scudetto. L’Amministratore Delegato, inoltre, è intervenuto al ‘Festival dello Sport’ ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’ rilasciando alcune dichiarazioni su vari temi. Ha, innanzitutto, rassicurato i propri tifosi sulla permanenza dei big. Un commento, poi, anche su Vlahovic e sul rinnovo di Barella. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter e Milan, bomba dalla Spagna | Brozovic o Kessie a gennaio

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato, esonero UFFICIALE: salta un’altra panchina

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, Marotta sul rinnovo di Lautaro: “A breve l’annuncio”

A proposito di prolungamenti di contratto, il dirigente nerazzurro ha parlato anche di quello di Lautaro Martinez, togliendo definitivamente ogni dubbio: “Lautaro? A breve annunceremo il rinnovo e sarà un rinnovo importante. Non perdiamo di vista il futuro del club. Bisogna avere il giusto mix, da una parte abbiamo un campione come Dzeko e dall’altra un talento in prospettiva come Lautaro”.