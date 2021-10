Calciomercato Inter, nuove cessioni eccellenti | L’annuncio di Marotta

L’amministratore delegato dell’Inter ha parlato della situazione economica e dei piani futuri del club: le parole di Marotta

I nerazzurri dopo lo scudetto hanno vissuto un'estate inaspettatamente complicata, con l'addio di Antonio Conte che ha preceduto quelli di Achraf Hakimi e Romelu Lukaku. Eppure l'Inter si è presentata ai blocchi di partenza con una squadra super competitiva e che può ambire a vincere ancora la Serie A. In serata ha parlato l'amministratore delegato nerazzurro, che ha voluto rassicurare i tifosi sulla situazione economica e finanziaria del club meneghino. Tutte le parole di Beppe Marotta.



Calciomercato Inter, Marotta: “Nuove cessioni illustri? Va esclusa questa possibilità”

L'amministratore delegato dell'Inter ha parlato al 'Festival dello Sport' ai microfoni della 'Gazzetta dello Sport': "I tifosi devono aspettarsi qualche altra cessione eccellente? No, assolutamente, questa possibilità va esclusa e posso tranqullizzare i tifosi sotto questo punto di vista". Una buona notizia per i supporter nerazzurri e, soprattutto, per Simone Inzaghi. Beppe Marotta ha garantito che la società meneghina non dovrà ricorrere al mercato in uscita o al player-trading per fare cassa: l'ex tecnico della Lazio potrà costruire un percorso di crescita con l'Inter.

Riguardo alla possibilità di vincere ancora lo scudetto, poi, l’ad nerazzurro ha dichiarato: “Se credo nello scudetto? Assolutamente sì. Il nostro obiettivo è quello di regalare ai tifosi la seconda stella”. Una volontà che, Simone Inzaghi e la sua compagine dovranno guadagnarsi sul campo in uno dei campionati più agguerriti ed equilibrati degli ultimi anni.