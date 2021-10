Infortunio Lautaro Martinez: arrivano buone notizie per l’Inter

Lautaro Martinez ha saltato il match contro il Paraguay valevole per le qualificazioni a Qatar2022 e terminato col risultato di 0-0

Rientra, almeno in parte, l’allarme Lautaro Martinez. Stando a quanto raccolto, lo staff medico della Nazionale argentina ha spiegato all’Inter che l’attaccante non ha giocato la gara col Paraguay solo in via precauzionale dopo il leggero affaticamento muscolare accusato in allenamento.

Il classe ’97 sta già molto meglio, tanto che potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo nella giornata di oggi. Buone notizie, insomma, per i nerazzurri e Simone Inzaghi, anche se la presenza del numero dieci – così come degli altri sudamericani, che rientreranno a Milano solo alla vigilia – per il match contro la Lazio di Sarri rimane sempre a rischio.