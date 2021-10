Calciomercato Inter e Milan, bomba dalla Spagna | Brozovic o Kessie a gennaio

Notizia clamorosa dalla Spagna con protagonisti Brozovic e Kessie, entrambi in scadenza di contratto rispettivamente con Inter e Milan

Kessie e Brozovic protagonisti del calciomercato, soprattutto perché in scadenza di contratto a giugno 2021. Se per il croato le percentuali di rinnovo con l’Inter restano alte, per l’ivoriano sono sempre più basse considerata l’offerta importante – sui 10 milioni di euro a stagione – che stando ai rumors gli è pervenuta dal Paris Saint-Germain. Ma per entrambi occhio al Barcellona. Secondo ‘Sport’, a gennaio la società blaugrana proverà ad acquistare un grande centrocampista da affiancare a Pedri e de Jong, uno in grado di far dimenticare il colpo mancato, Georginio Wijnaldum, ‘scippatole’ in estate dal sopracitato PSG.

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Ansia da bomber, da Morata-Dybala a Ibra e Lautaro | Il punto sugli infortunati

La fonte catalana scrive che Brozovic e Kessie sono in una lista che comprende altri due giocatori, Ndombele del Tottenham e van de Beek del Manchester che sappiamo interessare molto alla Juventus. I giocatori di Inter e Milan costerebbero però meno dal punto di vista del cartellino. Inoltre in caso di mancato rinnovo da qui alla finestra di gennaio, evidenzia ‘Sport’, le milanesi potrebbero aprire alla loro cessione per evitare di perderli a zero cinque mesi più tardi.