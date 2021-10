Grana Sanchez per Inzaghi: che frecciata all’Inter dopo Sassuolo

Polemica di Alexis Sanchez sui social dopo la vittoria contro il Sassuolo: che frecciata all’Inter su Instagram

L’Inter vince contro il Sassuolo e si porta momentaneamente seconda in classifica, in attesa del risultato di domani del Milan contro l’Atalanta. Un successo sofferto, ma la ‘Beneamata’ ha dimostrato ancora una volta di saper resistere in match pericolosi e portare comunque a casa il risultato. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Non tutti, però, sono soddisfatti del risultato ottenuto. In particolare, Alexis Sanchez non ha preso bene il fatto di non essere entrato in campo durante la sfida. Il cileno, per tutta risposta, ha lanciato una pesante frecciata alla ‘Beneamata’ tramite un’Instagram Stories al termine della partita: “Renditi conto. Tu puoi valere molto, ma se sei nel posto sbagliato non brillerai“.