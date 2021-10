“Straordinario”: Sassuolo-Inter, Inzaghi esalta il calciatore più discusso

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha commentato la gara contro il Sassuolo vinta in rimonta dai nerazzurri

Le parole di Simone Inzaghi dopo Sassuolo-Inter a ‘Sky’. Si parte dall’episodio di Handanovic: “E’ stato strepitoso: in questa occasione, sulla parata di Boga. In queste due ultime settimane ho sentito voci su un calciatore straordinario. Qui si disinteressa della palla, fa di tutto per non toccare l’avversario. Abbiamo sofferto”.

CAMBI – “Avevo bisogno di dare un impulso alla squadra. Ho visto tanti giocatori stanchi. Ora ne partiranno tanti e speriamo che torneranno dalle Nazionali nei migliori dei modi”.

ERRORI – “Abbiamo commesso tanti errori tecnici che ci hanno penalizzato, soprattutto nel primo tempo”.

BILANCIO – “In campionato potevamo avere un paio di punti in più che avremmo meritato. Sono contento di come la squadra sa soffrire. Sapevamo che incontravamo delle difficoltà. Le ultime due partite non sono state belle, abbiamo sbagliato troppo tecnicamente. Dobbiamo cercare di recuperare: alla ripresa avremo tre partite importantissime, le affronteremo una alla volta incrociando le dita per i ragazzi che andranno in Nazionale”.

DZEKO – “Non si tira mai indietro. Poi si fanno delle valutazioni, ha superato bene il problema che ho avuto. Dovrò essere bravo ad alternarli: ho un ottimo reparto avanzato”.