Italia, puoi rialzarti subito: tutte le nuove soluzioni per Roberto Mancini

Dopo 37 gare di imbattibilità, l’Italia di Roberto Mancini si è fermata ieri nella semifinale di Nations League contro la Spagna di Luis Enrique a San Siro

L’Italia di Roberto Mancini si è fermata dopo una striscia di risultati utili consecutivi di ben 37 gare. Gli azzurri, che hanno raggiunto il culmine di questa stagione di successi con la vittoria di Euro 2020 ai danni dell’Inghilterra di Gareth Southgate, ora sono chiamati al riscatto ed al rilancio in vista del Mondiale in Qatar del 2022, la prima edizione nella storia della kermesse iridata che si terrà nel mese di dicembre invece dei consueti mesi estivi. Gli azzurri hanno tutte le carte in regola per poter dire la loro fra poco più di un anno e, magari, in vista fare degli aggiustamenti tattici e di organico per migliorare una rosa che ha già dimostrato gran parte del suo valore. Scopriamo insieme cosa non va dell’Italia di Mancini e le possibili soluzioni

Italia, Euro 2020 ha nascosto delle lacune: ecco cosa non va

La vittoria dell’europeo ed il periodo magico che si è concluso l’11 luglio con il trionfo in quel di Wembley hanno nascosto alcune lacune nella rosa a disposizione di Roberto Mancini. A partire dal reparto difensivo dove, in assenza di Giorgio Chiellini, capitano e leader emozionale degli azzurri, si va facilmente in difficoltà. L’ingenuità di Bonucci di ieri sera non è un caso e le prestazioni di Francesco Acerbi ed Alessandro Bastoni sono ancora da registrare al meglio.

A centrocampo la situazione è decisamente migliore con il consueto trio: Barella, Jorginho, Verratti. I tre cavalieri azzurri sono una garanzia per Roberto Mancini che però, visti soprattutto i frequenti problemi fisici del giocatore del PSG, dovrà cercare delle soluzioni alternative che non mancano al momento. L’attacco è invece un tema più delicato. L’assenza di Ciro Immobile si è fatta decisamente sentire contro la Spagna di Luis Enrique con Mancini che è stato costretto a schierare Federico Bernardeschi falso nove e, soprattutto, con la mancanza di opzioni di livello nel parco punte, ma ci sono degli elementi che fanno ben sperare.

Italia, Qatar 2022 sta arrivando: tutte le soluzioni per Mancini

Mentre fra i pali non ci sono particolari problemi con Gigio Donnarumma, Mancini è chiamato ad operare un cambio generazionale in vista del Mondiale in Qatar con Acerbi e Bastoni in primis che dovranno fare del loro meglio per guadagnare posizioni e, probabilmente, un posto da titolari al fianco di Leonardo Bonucci. Occhio inoltre al rientro a pieno regime di Leonardo Spinazzola, vero e proprio pendolino ad Euro 2020 prima dell’infortunio contro il Belgio di Romelu Lukaku.

A centrocampo invece la grande speranza ha nome e cognome: Lorenzo Pellegrini. Il capitano della Roma, in gol anche ieri sera, si candida ad essere uno dei titolari fissi nello scacchiere azzurro di Roberto Mancini e, con le sue qualità sia offensive che difensive, può essere il jolly che mancava in mezzo al campo, ma attenzione anche a Tonali. In attacco si cercano nuovi bomber. Piace molto il profilo di Lorenzo Lucca che sta crescendo con la maglia del Pisa, ma Mancini vorrebbe nuove garanzie anche da Moise Kean, centravanti classe 2000 della Juventus di Massimiliano Allegri.