La sconfitta di ieri sera con la Spagna ha scatenato i tifosi su parecchi argomenti tra cui anche Immobile, che pure era assente

L’Italia perde la sua prima partita dopo 37 tra vittorie e pareggi di fila. Una sconfitta che ha fatto molto male agli Azzurri, soprattutto per il rammarico di aver giocato più di un tempo in inferiorità numerica per l’espulsione di Bonucci e aver preso il gol del 2-0 nel recupero. Uno ko che inoltre arriva quando Mancini ha dovuto fare a meno delle due punte Immobile e Belotti, scegliendo di giocare Bernardeschi, Insigne e Chiesa ad alternarsi falso ‘nueve’. E così in tanti hanno addirittura rimpianto il bomber della Lazio, fermo per infortunio. ‘Addirittura’ perché Immobile è stato probabilmente il giocatore più criticato negli ultimi mesi in Nazionale, Europeo compreso.

I social si schierano con Immobile dopo Italia-Spagna: “Chiedete scusa”

E anche il fratello dello stesso bomber, Luigi, ha scritto su Instagram: “Ora a chi diamo la colpa? Il capro espiatorio non c’è!” Altri commenti in qualche modo ‘riabilitano’ il giocatore della Lazio. “Dopo questa partita credo che oggi si debba indire la giornata delle scuse a Immobile da parte di tutti i pallonari. Ma non avevate trovato la soluzione con Kean e Raspadori?”, “Fossi Immobile rinuncerei alla Nazionale fino alla vigilia dei Mondiali in Qatar. Così dopo aver provato infruttuosamente Kean, Lasagna, Raspadori, nonno Caputo, Mancuso, Petegna e topo Gigio… torneranno strisciando chiedendogli di aggregarsi per la fase finale. Se ci arrivano”.

“Senza Immobile e il Gallo Belotti ci pensano Insigne con il gol a giro e Locatelli. Ah, no?”, scrivono alcuni con ironia. “Comincio a pensare che Immobile in Nazionale non tocca palla perchè Insigne, Verratti e Jorginho si passano la palla solo tra loro”, la lettura in chiave tattica. “Immobile un fantasma in campo, non trovate? Madonna non tocca mezzo pallone Immobile”, un altro tweet ironico di uno dei tanti tifosi biancocelesti scatenati.

Immobile un fantasma in campo, non trovate?

Madonna non tocca mezzo pallone #Immobile — mi.lulls (@mi_lulls) October 6, 2021

Dopo questa partita credo che oggi si debba indire la giornata delle scuse a #Immobile da parte di tutti i pallonari. Ma non avevate trovato la soluzione con #Kean e #Raspadori ? — castrovejo (@castrovejo) October 7, 2021

Fossi #Immobile rinuncerei alla nazionale fino alla vigilia dei Mondiali in Qatar. Così dopo aver provato infruttuosamente Kean, Lasagna, Raspadori, nonno Caputo, Mancuso, Petegna e topo Gigio…

torneranno strisciando chiedendogli di aggregarsi per la fase finale. Se ci arrivano — 𝔊𝔞𝔦𝔲𝔰 𝔄𝔭𝔭𝔲𝔩𝔢𝔦𝔲𝔰 𝔇𝔦𝔬𝔠𝔩𝔢𝔰 (@ilLamecus) October 7, 2021