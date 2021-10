Tutto tace per il rinnovo del bomber: Inter e Milan in agguato a zero

Il futuro dell’attaccante continua a far discutere sul calciomercato e non solo. Juventus, Inter e Milan restano in agguato per il colpo a zero

Le vie del calciomercato disegnano spesso vie inaspettate e quando si tratta di bomber, soprattutto, è possibile attendersi qualsiasi scenario. In pochi probabilmente si sarebbero aspettati questo per Andrea Belotti. L’attaccante, simbolo di lotta e passione per i colori granata, è in scadenza di contratto a giugno 2022. La svolta non arriva per la firma con il Torino e il suo futuro è sempre più in bilico. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Non ci sono, infatti, sviluppi positivi riguardo la permanenza del Gallo. La pausa per le Nazionali sembrava l’occasione ideale per l’attaccante e la sua società d’appartenenza per parlarsi e fare passi in avanti per un futuro insieme. Come riporta ‘TuttoSport’, invece, tutto tace e gli unici segnali che arrivano sono per i tifosi che continuano ad acclamarlo. Il caso monta e la situazione non migliora se si aggiunge il ‘mistero’ riguardante il ritorno in campo del bomber, le cui condizioni fisiche ancora non permettono di calcare i terreni di Serie A.

Non si sblocca il rinnovo di Belotti: Inter, Milan in agguato… E non solo

Belotti, di certo, è una pedina ambita sul calciomercato e un bomber farebbe comodo a diverse società, italiane e non solo. La punta è entrata spesso nelle valutazioni della Juventus, a caccia di interpreti funzionali in attacco dopo l’addio di Cristiano Ronaldo, e dell’Inter che potrebbe ulteriormente rinforzare l’attacco, soprattutto in caso di addio di Lautaro Martinez. C’è anche il Milan che dovrà pensare al futuro quando non ci sarà più Zlatan Ibrahimovic. Da considerare anche la pista estera: nelle ultime ore, vi abbiamo riportato, infatti, come Belotti potrebbe essere il nome giusto per l’Arsenal, ma in fila c’è anche l’Atletico Madrid.