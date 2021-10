Inter costretta a cedere dopo il rosso in bilancio | La previsione per il 2022

Le questioni economiche attanagliano l’Inter e il suo bilancio e costringono a forti riflessioni anche sul calciomercato. Perdite record e la nuova previsione per il 2022

L’Inter sta tentando di restare in corsa per la Champions League ed è una delle prime candidate allo scudetto in campionato. Non dopo un’estate facile: i nerazzurri sono stati costretti, infatti, a cedere i loro gioielli Achraf Hakimi e Romelu Lukaku, per far fronte a un bilancio fortemente deficitario. Scenario che potrebbe ripetersi anche nel prossimo futuro. L’Inter, infatti, ha approvato il bilancio 2020/21 con una perdita di 245,6 milioni di euro. Una cifra record che lascia spazio a pochi sogni per i tifosi nerazzurri.

La situazione economica, dopo la battaglia con il Covid-19, è disastrosa per quasi tutte le big internazionali. Di certo, la Beneamata ha fatto registrare un passivo record in Italia, superando anche quello della Juventus. Con Suning impossibilitata a immettere liquidità, la strada pare ormai tracciata e passa necessariamente dalle cessioni.

L’Inter e i problemi economici: le prospettive dopo le perdite record in bilancio

La situazione non è affatto facile, ma Alessandro Antonello, CEO Corporate dell’Inter, ha rassicurato i tifosi con le sue parole delle ultime ore. Per la dirigenza, in ogni caso, come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, c’è poco da fare: nessuno slancio, anzi resta la necessità anche per le prossime sessioni di calciomercato di cedere pezzi importanti della rosa per ripianare i conti. Per il 2022, invece, le previsioni indicano un rosso che dovrebbe aggirarsi intorno ai 100 milioni di euro. In miglioramento ma che desta comunque grande preoccupazione. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Dopo Hakimi e Lukaku, dunque, i nerazzurri dovranno prestare la massima attenzione alle prospettive per i migliori calciatori della rosa. Sicuramente la situazione di Marcelo Brozovic andrà osservata nel prossimo futuro, ma anche big come Nicolò Barella, Milan Skriniar e Lautaro Martinez hanno grande mercato. La volontà dell’Inter è certamente di trattenerli, ma il futuro ora è tutto da valutare.