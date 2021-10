Rosso record per l’Inter, Antonello assicura: “Il peggio è alle spalle”

Antonello, dirigente dell’Inter, ha fatto il punto sulle finanze del club di Zhang e sulle prospettive future

“Il peggio è alle spalle”. Commentando il rosso record da 245 milioni di euro, Alessandro Antonello ha rassicurato i tifosi dell’Inter. Il dirigente ha rilasciato dichiarazioni importanti tra presente e futuro: “La chiusura di San Siro ha sottratto all’Inter circa 60 milioni di introiti. E altri 50 sono venuti meno per la rinegoziazione obbligata dei contratti di sponsorizzazione, soprattutto concagenzie in Asia e Cina, e a causa del blocco della corporate hospitality. La perdita è composta da diversi elementi straordinari che non ricorreranno più – spiega a ‘Il Sole 24 Ore’ – Vorrei sottolineare che alla fine di questi due anni l’Inter ha pagato integralmente tutti gli stipendi, oltre a 9 milioni di bonus scudetto, e ha versato gli emolumenti di luglio e agosto. Nessun dipendente è stato messo in cassa integrazione”.

Antonello ha concluso la sua disamina: “Tra la fine di novembre e la metà di dicembre prevediamo di rinegoziare i nostri bond per un ammontare di 400 milioni. I nostri advisor sono già a lavoro”.