Sassuolo-Inter, Carnevali su Marotta: “Mi ha chiesto due giocatori”

Carnevali, dirigente del Sassuolo, ha parlato di calciomercato in vista del match di campionato contro l’Inter dell’amico Marotta

Giovanni Carnevali, dirigente del Sassuolo, ha parlato anche di calciomercato in vista del match di domani sera contro l’Inter:”Marotta interessato? Beppe è uno che ci vede lungo… Mi ha chiesto sia Raspadori sia Scamacca, ma non ce l’ha fatta (ride, ndr). Noi vogliamo puntare sui giovani e per questo abbiamo ceduto Caputo – spiega al ‘Corriere dello Sport’ – Il nostro club non ha bisogno di vendere a tutti i costi e facciamo determinate operazioni solo quando lo riteniamo opportuno. Corsia privilegiata? Chi lo pensa commette un grande errore. Siamo due professionisti e vogliamo il bene delle rispettive società”.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Colpo Inter a gennaio, Marotta prepara l’assalto di calciomercato

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Carnevali ha proseguito la sua disamina: “40 milioni per Raspadori? Non puoi dare ora un valore a un ragazzo del 2000 che è reduce dalla prima stagione importante. Il prezzo, in casi come questi, lo fanno le grandi società che te lo richiedono”.

LA CONCORRENZA – “Per Raspadori non c’è stata solo la richiesta dell’Inter. Anche altre società in Italia si sono interessate ma niente nomi. Ho già detto abbastanza parlando di Marotta (ride di nuovo, ndr) con il quale non siamo mai arrivati a parlare di cifre”.