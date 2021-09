Il direttore sportivo del Pisa Claudio Chiellini ha parlato anche del futuro di Lucca, giovane centravanti spesso accostato anche ai top club di Serie A

Il campionato di Serie B offre sempre spunti piuttosto interessanti, con alcuni giovani in rampa di lancio. Su tutti in questo momento c’è il centravanti Lorenzo Lucca, bomber del Pisa che sta segnando a grappoli in cadetteria e che ha già attirato su di se l’interesse di big del calcio italiano come Inter, Milan e Juventus. A parlare del futuro del talentuoso attaccante nerazzurro ci ha pensato il direttore sportivo del Pisa, Claudio Chiellini, ospite de ‘Il Neroazzurro’, in onda sull’emittente pisana ’50 Canale’: “Nel calcio ci sono le mode, e Lucca adesso sta andando di moda, come dire. Il Pisa lo seguiva da tempo, aveva anche provato a prenderlo a gennaio, poi a giugno lo abbiamo scelto come sostituto di Marconi, e abbiamo puntato tutto su di lui: è un ragazzo intelligente, con i piedi per terra, e siamo felici di averlo con noi”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Chiellini ha poi aggiunto: “Come quasi tutti i ragazzi, anche lui è di proprietà e con contratto lungo, non c’è esigenza di vendere nessuno: chiaramente in futuro speriamo possa fare sempre meglio, e magari con lui ci monetizzeremo, ma al momento non ci sono appunto esigenze di varia natura, e neppure trattative in corso. Poi anche il ragazzo ha voluto fortemente il Pisa, e al momento dell’offerta non ha più ascoltato nessuno”.