Calciomercato Juve, svolta imminente per Vlahovic: clausola e deadline

Dusan Vlahovic fa impazzire le big italiane e non solo. La Juventus lo monitora sul calciomercato, ma la svolta pare imminente per il bomber

Dusan Vlahovic è un gioiello assoluto, uno dei giovani che si è messo maggiormente in evidenza in tutt’Europa nell’anno solare 2021. Mesi fantastici per il centravanti della Fiorentina, sempre più in crescita dal punto di vista dell’efficacia e della presenza in area di rigore, sempre più letale quando si tratta di fare gol. Inevitabilmente, le big internazionali hanno messo gli occhi su di lui. E come dargli torto. Vlahovic è un concentrato assoluto di potenza, qualità tecniche e fisiche, fiuto del gol: un profilo raro e che ha ancora ampi margini di miglioramento. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Già nella scorsa estate, di certo, non sono mancati gli interessamenti concreti per il calciatore. La Juventus ci ha pensato per il post Cristiano Ronaldo, ma i costi dell’affare si sono rivelati impossibili da sostenere. Stesso discorso per l’Inter. E all’estero Atletico Madrid e Tottenham hanno fatto sul serio, ma alla fine non se n’è fatto nulla. Ferrea la volontà della Fiorentina di trattenerlo.

Calciomercato Juventus e Inter, Vlahovic vicino al rinnovo: la clausola

La Fiorentina, dunque, non molla la presa ed è pronta a blindare anche formalmente il suo gioiello con il rinnovo di contratto. Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, le cifre sarebbero quadruplicate rispetto all’attuale accordo, al di sotto del milione di euro. Inoltre, nel contratto sarebbe inserita una clausola rescissoria da 80 milioni. Dettaglio non da poco, in vista delle prossime sessioni di calciomercato: le big lo vogliono e i prossimi mesi saranno, in ogni caso, decisivi per il suo futuro. E Commisso, in ogni caso, ha tutta l’intenzione di chiudere prima di ripartire per gli USA.