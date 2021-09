Vlahovic avvisa Inter e Juve, decisione definitiva e annuncio

La frase di Dusan Vlahovic che gela le pretendenti come Inter e Juventus: le dichiarazioni dell’attaccante della Fiorentina

E’ l’attaccante del momento e probabilmente lo sarà anche delle prossime sessioni di mercato. Dusan Vlahovic fa gola a tanti club: dall’Inter alla Juventus in Italia, passando per il Tottenham che lo ha individuato come possibile sostituto di Kane. L’attaccante della Fiorentina ha iniziato alla grande il campionato con tre gol in altrettanto partite e il presidente Commisso non ha perso le speranze di convincerlo a rinnovare il contratto in scadenza nel 2023. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juventus e Inter, Vlahovic: “A Firenze sto da Dio”

Proprio del futuro ha parlato lo stesso Vlahovic a ‘DAZN’ prima del match con il Genoa: “A Firenze si sta da Dio, qui sono arrivato che ero molto giovane e questa è la mia seconda casa”. Parlando della sua permanenza in questa stagione ha spiegato così la scelta: “Mi sentivo di restare: anche discutendo con famiglia e amici, ho pensato che qui ho la possibilità di crescere ancora e fare altri passi in avanti”.