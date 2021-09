Vlahovic incendia il calciomercato, la frase che fa sognare Inter e Juventus

Rocco Commisso ha parlato della situazione di Dusan Vlahovic: la frase del presidente della Fiorentina fa sperare Juventus e Inter

Tre gol in altrettante partite per Dusan Vlahovic in questo inizio di stagione. L’attaccante serbo sta confermato le qualità messe in mostra lo scorso anno e che hanno attirato su di lui l’attenzione dei principali club europei. In scadenza di contratto nel 2023, del futuro numero 9 della Fiorentina ha parlato il presidente Rocco Commisso intervenuto all’inaugurazione del nuovo campo sportivo all’impianto comunale dei Ponti, a Bagno a Ripoli.

Corteggiato da Inter e Juventus, nel mirino anche di big straniere come Tottenham e, prima dell’arrivo di Cunha, dall’Atletico Madrid, per Vlahovic i prossimi mesi saranno decisivi. Il patron della Viola al riguarda dice: “Ci ho parlato oggi, lasciamolo tranquillo: sono felice che sta avendo questo successo, è un bene anche per Firenze, speriamo resti qui a lungo”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Inter a caccia del bomber a gennaio: arriva dall’estero

Calciomercato Juventus e Inter, Commisso: “Vlahovic? Vediamo”

Una speranza che però deve fare i conti con la realtà ed allora Commisso preferisce non sbilanciarsi sul rinnovo di Vlahovic con la Fiorentina. Il presidente del club toscano spieg: Non faccio promesse che non posso mantenere. Vediamo cosa si può fare: non sono né positivo, né negativo”.