Inter a caccia del bomber a gennaio: arriva dall’estero

All’Inter mancano i gol in questo inizio di stagione, nel sondaggio di Calciomercato.it il bomber ideale per i nerazzurri a gennaio.

La buona prestazione dell’Inter contro il Real Madrid non ha portato punti. I nerazzurri hanno creato molto senza andare a segno, in generale in questo avvio di stagione l’attacco di Simone Inzaghi non sta carburando come dovrebbe. I nerazzurri riflettono e potrebbero intervenire sul mercato a gennaio, per dare un cambio reale a Edin Dzeko.

Inter, il verdetto del web sul bomber di gennaio: assalto a Jovic

Nel consueto sondaggio giornaliero, Calciomercato.it ha chiesto ai suoi utenti quale sarebbe il nome ideale in tal senso. Ha prevalso nelle preferenze Luka Jovic (36,4%), rientrato al Real Madrid dopo il prestito all’Eintracht ma che potrebbe essere nuovamente ceduto. Più staccati Belotti, che era stato ‘bloccato’ dai nerazzurri prima di virare su Correa, e Lacazette, che raccolgono entrambi il 24,2% dei voti. Non convince Petagna, votato solo dal 15,2% dei partecipanti.