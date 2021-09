Beffa Real per Inzaghi, Inter a caccia di gol sul mercato

Contro il Real Madrid l’Inter ha disputato una grande gara, ma gli è mancato il gol: Inzaghi potrebbe cercare reti sul mercato

È tornata la Champions League e non è cambiato il risultato contro il Real Madrid, quello che è cambiato però è la prestazione della squadra. L’Inter ha controllato la partita e ha creato tantissimo, meritando di passare in vantaggio a più riprese contro le ‘Merengues’. Ai nerazzurri è mancato solamente il gol e, all’ultimo respiro, Camavinga e Rodrygo hanno completato la beffa ed il Real è uscito con tre punti da ‘San Siro’. La preoccupazione di Simone Inzaghi è questa mancanza di gol possa essere endemica e che a gennaio debba essere necessario un intervento sul mercato. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Inter, Dzeko non segna | Nerazzurri a caccia di gol

Come riportato sulle colonne del ‘Corriere dello Sport’ da Alberto Dalla Palma, la sfida contro il Real Madrid ha messo in chiaro che a Simone Inzaghi manca un bomber. Edin Dzeko, che in nerazzurro ha raccolto l’eredità di Lukaku, non sembra più in grado di trovare la rete con la continuità di un tempo. Ecco, quindi, che l’Inter potrebbe tornare sul mercato a gennaio per garantire un nuovo attaccante al tecnico romagnolo. Trovare reti a buon prezzo, però, è una missione quasi impossibile: servirà tutta la maestria di Marotta e Ausilio. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>>Troppi infortuni per Sensi | Uno svincolato all’Inter per rimpiazzarlo

Ecco, quindi, che potrebbero tornare di moda alcuni profili già seguiti dai nerazzurri in passato: Gianluca Scamacca e Andrea Petagna, per una soluzione in Serie A. L’attaccante del Sassuolo garantirebbe una maggiore prospettiva, mentre il bomber del Napoli darebbe più garanzie fin da subito. Attenzione, poi, alle soluzioni dalla Bundesliga: Marcus Thuram è stato ad un passo dall’Inter questa estate ed a gennaio potrebbe tornare un nome caldo. L’altro nome da monitorare è quello di Wout Weghorst: il 29enne del Wolfsburg porterebbe la sua esperienza e la sua capacità di trovare la rete. I nerazzurri contro il Real si sono resi conto di aver intrapreso la strada giusta con Inzaghi, ma la mancanza di gol potrebbe essere un problema da non sottovalutare.