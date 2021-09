Troppi infortuni per Sensi | Uno svincolato all’Inter per rimpiazzarlo

Novità importanti in ottica calciomercato Inter. Ennesimo infortunio per Sensi: uno svincolato si offre a Inzaghi. La risposta di Marotta

Almeno un mese, più probabilmente un mese e mezzo. E poi chissà. Perché la carriera di Stefano Sensi testimonia che il numero di infortuni è in continua crescita. Domenica contro la Sampdoria, il centrocampista dell’Inter e della Nazionale ha rimediato una distrazione al legamento collaterale mediale. Quando tornerà disponibile, la percentuale di partite saltate per infortunio rispetto a quelle in cui era a disposizione – da quando è in nerazzurro – avrà superato il 50%. Insomma, difficilmente Inzaghi potrà fare affidamento sull’ex Sassuolo in modo importante. Con tutti gli impegni tra Serie A, Champions League e poi Coppa Italia, potrebbe essere un problema. In casa Inter si stanno studiando situazioni in attesa di gennaio ed una porta al mercato degli svincolati. In particolare, secondo quanto riportato da ‘interlive.it’, alcuni intermediari avrebbero proposto al club meneghino il mediano inglese Jack Wilshere, senza contratto dopo l’esperienza al Bournemouth. Ma i guai fisici spesso accusati anche dall’ex Arsenal hanno fatto propendere l’AD Beppe Marotta per il rifiuto alla proposta. Si andrà avanti con i giocatori in rosa e nella sessione invernale di calciomercato si valuteranno eventuali occasioni.