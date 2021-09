Pioli perde i pezzi, scelte obbligate per Juventus-Milan

Ultimo allenamento a Milanello per Pioli e i suoi uomini. La squadra si è ritrovata al centro sportivo di Carnago, in mattinata, in vista della sfida contro la Juventus.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

La lente di ingrandimento era chiaramente puntata sui due centravanti, Zlatan Ibrahimovic (problema al tendine d’Achille) e Olivier Giroud (lombalgia), che hanno continuato a lavorare a parte e come confermato da Stefano Pioli, in conferenza stampa, non saranno del match. Sarà dunque Ante Rebic la punta centrale. Alle sue spalle, tutto confermato con Saelemaekers, Brahim Diaz e Rafa Leao. Rispetto alla partita contro il Liverpool si rivedrà Sandro Tonali dal primo minuto, al fianco di Franck Kessie. Si riaccomoda in panchina così Ismael Bennacer. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Tutti pazzi per Osimhen, big in fila e prezzo già fissato

Defezioni anche in difesa, dove si è fermato per un’elongazione ai muscoli flessori della coscia destra, Davide Calabria. Al suo posto è pronto Alessandro Florenzi, che comporrà la linea a quattro, nel consueto 4-2-3-1, con Simon Kjaer, Fikayo Tomori e Theo Hernandez. In porta, chiaramente, Mike Maignan.