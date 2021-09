Tutti pazzi per Osimhen, big in fila e prezzo già fissato

Esplode la stella di Osimhen dopo la doppietta al Leicester, il Napoli si coccola il suo bomber: prezzo astronomico per De Laurentiis.

Victor Osimhen è l’uomo del momento in casa Napoli. La doppietta in casa del Leicester ha regalato un pari preziosissimo in ottica Europa League, il centravanti nigeriano sembra finalmente in grado di esprimere le sue enormi potenzialità per la gioia di Spalletti e dei tifosi azzurri. Dopo una scorsa annata a singhiozzo, segnata da infortuni e vari problemi, il bomber si prepara a esplodere anche in campionato, dove non ha ancora segnato. Su di lui, si risvegliano gli appetiti delle big europee, ma De Laurentiis alza decisamente l’asticella.

Napoli, De Laurentiis vuole un assegno a tre cifre per Osimhen: le pretendenti

Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, il numero uno partenopeo avrebbe già fissato il prezzo a 100 milioni di euro. Una cifra molto elevata, dettata dal potenziale del calciatore ma anche dall’investimento sostenuto per acquistarlo dal Lille (70 milioni). Chi lo vuole, dovrà dunque mettere mano al portafoglio. Scaldano i motori in particolare il Manchester City, alla ricerca di un centravanti futuribile, così come il Real Madrid e il Manchester United; ma anche il ‘solito’ Psg se dovesse perdere Mbappe, o il Tottenham se alla fine dovesse cedere Kane.