Kessie più Gosens a 70 milioni | Colpi Champions a gennaio

Milan, anche l’Atletico Madrid punta Kessie: Herrera in cambio per convincere i rossoneri, ma piace pure Gosens

Un rinnovo che si fa sempre più complicato e un’ipotesi cessione a gennaio che rischia di farsi sempre più concreta, soprattutto se la firma non dovesse arrivare. Un addio nella sessione invernale sarebbe l’unica soluzione per il Milan per cercare di guadagnare un minimo indennizzo dall’addio di Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano, che aveva annunciato da Tokyo come il rinnovo non fosse un problema, non ha invece ancora trovato l’intesa con la dirigenza. Il Milan è stato chiaro: non può proporre cifre che metterebbero a rischio la propria sostenibilità economica, per questo spera che il centrocampista possa fare un passo indietro nelle proprie richieste e accettare la proposta della dirigenza.

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Milan, Pioli può esultare: UFFICIALE, torna anche lui

La quadratura del cerchio però appare lontana e per questo big europee pensano a Kessie sia come affare a zero, sia come possibile colpo a gennaio. Tra queste i top club inglesi e il solito Paris Saint-Germain, che possono offrire all’ivoriano ingaggi decisamente più elevati. Dalla Spagna però spunta un’altra pretendente: si tratta dell’Atletico Madrid che, perso Saul a fine mercato, è a caccia di rinforzi a centrocampo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, il Milan trema: contatti in Premier già per gennaio

Milan, l’Atletico guarda in Serie A: Herrera nell’affare Kessie e poi assalto a Gosens

E i ‘Colchoneros’, per tentare di anticipare la concorrenza dei parigini, sarebbero pronti a proporre al Milan uno scambio per tentare appunto di concretizzare l’affare già a gennaio. Come riferito da ‘Elgoldigital’, gli spagnoli sarebbero pronti a formulare una super offerta: 20 milioni di euro e il cartellino di Hector Herrera per arrivare a 30 milioni complessivi, cifra per cui i rossoneri sarebbero pronti a dire sì. Sarebbe l’esperto messicano il ‘sacrificato’ del club iberico per una proposta che garantirebbe al Milan anche un rimpiazzo numerico di Kessie oltre ad una consistente somma per un giocatore che sembra destinato a lasciare il club a parametro zero.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Kessie non è però il solo giocatore della Serie A gradito ai madrileni. Piace, e tanto, anche Robin Gosens, che avrebbe già detto sì al trasferimento. L’Atalanta valuta il tedesco 40 milioni di euro. Una cifra certamente elevata, ma che gli spagnoli potrebbero provare ad abbassare con l’inserimento di Renan Lodi. Il brasiliano non sembra aver convinto Simeone e sarebbe sul piede di partenza. Attenzione dunque all’ipotesi scambio più conguaglio, anche se convincere la dirigenza bergamasca non sarà facile. Per gennaio però gli spagnoli potrebbero avere pronti 70 milioni da investire in Serie A.