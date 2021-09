Calciomercato, il Milan trema: contatti in Premier già per gennaio

Il Milan ha seguito a lungo l’attaccante nell’ultimo calciomercato, ma senza concretizzare. La Premier fa sul serio per il calciatore

Il Milan pianifica le mosse sul calciomercato in vista del prossimo futuro, ma non senza intoppi. A parte le questioni relative i rinnovi di contratto e in particolare Franck Kessie, i rossoneri potrebbero vedere complicarsi o sfumare definitivamente un nome seguito a lungo da Paolo Maldini e dalla dirigenza sul calciomercato. Stiamo parlando di Domenico Berardi.

L’esterno d’attacco è riuscito a mettersi in evidenza nelle ultime stagioni grazie alle ottime prestazioni con la maglia del Sassuolo. Anche con l‘Italia, Berardi è stato ed è protagonista nelle rotazioni di Roberto Mancini, dimostrando anche a Euro 2020 le sue grandi qualità. Non ci sono molti mancini in grado di avere questa continuità e classe nelle prestazioni. Per questo motivo, il nome di Berardi ha assunto ora un profilo internazionale, con Carnevali che ha raccontati i retroscena della permanenza estiva dell’attaccante. Gli interessamenti dalla Premier League non mancano e un club in particolare sembra pronto a sferrare l’assalto decisivo per l’esterno del Sassuolo.

Calciomercato Milan, Berardi può lasciare la Serie A: assalto dalla Premier

Berardi sembra, dunque, un profilo pronto al salto di qualità in una big internazionale. E dall’Inghilterra il pressing del Leicester sembra sempre più vivo. Secondo quanto riporta il ‘Daily Mail’, infatti, ci sarebbero stati contatti tra le Foxes e il Sassuolo per portare l’esterno d’attacco in Premier, in vista di gennaio. La valutazione del calciatore si aggira intorno ai 35-40 milioni. Un assalto che, di certo, non farà piacere al Milan e alla Fiorentina che monitorano la situazione dell’esterno sul calciomercato.