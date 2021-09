Guardiola stravolge il calciomercato del Milan: 50 milioni

Il calciomercato non si ferma mai e Guardiola punta a stravolgere i piani del Milan: pronti 50 milioni per il top player

Lo strapotere delle big del calcio europeo si è fatto sentire nella sessione di calciomercato appena terminata. Squadre come il PSG e il Manchester City hanno messo a segno colpi stellari, pescando anche in Italia. I ‘Citizens’ hanno speso ben 117 milioni per prelevare Jack Grealish dall’Aston Villa, ma Pep Guardiola sembrerebbe non essere accora soddisfatto. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Il tecnico spagnolo infatti sembrerebbe aver messo gli occhi nuovamente in Serie A, puntando un top player del Milan. Una possibile offerta da 50 milioni di euro farebbe tremare Maldini e la società rossonera.

Sirene dalla Premier per il Milan: Guardiola punta Theo Hernandez

La sessione estiva di calciomercato ha portato il Milan ha perdere due grandi protagonisti della scorsa stagione, ovvero Hakan Calhanoglu e Gigio Donnarumma, andati via a parametro zero. Questi però potrebbero non essere gli unici top player a dire addio alla squadra rossonera.

Infatti, secondo quanto riportato dal ‘The Sun’, il Manchester City avrebbe puntato il mirino su Theo Hernandez. Il terzino francese ha un contratto fino al 2024 con i rossoneri, ma Pep Guardiola lo avrebbe messo nella lista dei desideri per la prossima stagione. Al momento il calciatore milanista sarebbe valutato intorno ai 50 milioni di euro, cifra che il club inglese non avrebbe problemi a mettere sul piatto ai rossoneri. Dunque Guardiola spaventa Maldini e l’universo milanista.