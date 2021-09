Ibrahimovic vicino ai saluti con il Milan | Nuova carriera per Zlatan

Ibra pronto alla sua quinta stagione stagione al Milan: potrebbe esser l’ultima di una carriera incredibile. Tanti progetti in cantiere

98 presenze e 67 gol con la maglia del Milan. 835 presenze e 502 gol in una carriera semplicemente pazzesca. Contro la Lazio inizierà la venticinquesima stagione da professionista di Zlatan Ibrahimovic. Già solo a sentirlo, la genuflessione stacca automatica. Se, poi, si matura la consapevolezza di esser di fronte ad un dio del calcio, allora, il gesto diventa d’obbligo. Classe ’81, Ibra compirà 40 anni il prossimo 3 ottobre. Tra meno di un mese, nella speranza di aver celebrato al meglio le 100 volte in rossonero. Anche, però, con la necessità di guardare al futuro. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, la possibilità che dopo questa stagione ci possa essere l’addio al calcio giocato è concreta. Chiudere con il Milan per dedicarsi anche ad altri progetti: in particolare, televisivi. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Riflessioni aperte: tante opportunità oltre al campo

Le persone più vicine a Zlatan si barricano dietro il più classico ‘no comment’ o in appena più articolato ‘non possiamo parlarne ora’. Il Festival di Sanremo ha spianato una strada che già era stata tracciata, le idee sono tante. Da cantierare anche una possibile nuova biografia ed un’esperienza televisiva dove la sua figura potrebbe esser ancora più centrale.

Ovviamente, se questi mesi saranno costellati da una condizione fisica che tiene botta al passare degli anni, se Ibra sentirà di poter ancora esser dirimente, allora tutto potrebbe cambiare. La fase di riflessione è, inevitabilmente, aperta: toccherà solo a Zlatan decidere. Nel frattempo, mister Pioli se lo gode e se lo coccola: perché sa che potrà ripartire da lui già con la Lazio, per far sognare ancora i tifosi del Diavolo, in una stagione che potrebbe essere a forti tinte rossonere.