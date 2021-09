Pioli e Sarri sorridono, big verso il recupero per Milan-Lazio

Milan-Lazio big match domenicale in Serie A, Pioli e Sarri recuperano gli elementi fondamentali in vista della sfida.

Milan-Lazio, domenica a San Siro, vale la testa della classifica. Sfida importante per rossoneri e biancocelesti per sostanziare le rispettive ambizioni di un campionato di vertice, Pioli e Sarri fin qui possono essere soddisfatti di quanto mostrato dalle proprie squadre. E avere anche motivi di ottimismo potendo schierare tutti o quasi i big a propria disposizione.

In casa Milan, Kessie va verso l’impiego dal primo minuto, così come Ibrahimovic, che dovrebbe essere in campo per un tempo e poi preservare le energie in vista della Champions. Se Pioli dovesse cambiare idea, come spiegato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, pronto dall’inizio Rebic. Anche in casa Lazio buone notizie, con Immobile che sembra poter smaltire l’affaticamento muscolare ed esserci. Recuperato anche Lazzari, il cui infortunio al polpaccio si è rivelato meno grave del previsto, ma l’esterno potrebbe partire dalla panchina (pronto Marusic) e subentrare in un secondo momento.