Terminati gli impegni delle Nazionali sabato riparte la Serie A, ma gli infortuni iniziano a essere pesanti per i club

Sospiro di sollievi ieri sera per l’Italia di Roberto di Mancini, che oltre ad essere tornata a vincere nel gruppo C delle qualificazioni al prossimo Mondiale di Qatar 2022, con un rotondo 5-0, è tornata ad avere sei punti di vantaggio sulla Svizzera seconda, fermata sullo 0-0 dall’Irlanda del Nord. A non essere contenti dopo questa settimana dedicata alle Nazionali però sono i club di Serie A, che si ritrovano a dover affrontare diverse emergenze in infermeria.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Dalla Juventus al Napoli, passando per Roma e Lazio. Molti big di queste squadre potrebbero essere out nel prossimo turno di campionato a causa di fastidi rimediati durante le partite delle Nazionali.

Da Immobile a Chiesa passando per Ospina: la situazione in Serie A dopo gli infortuni in Nazionale

Si contano gli infortunati in Serie A dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali. Nella Juventus dopo gli esami di oggi, che hanno rassicurato per l’assenza di lesioni, continua a essere in dubbio la presenza di Chiesa contro il Napoli. Anche Rodrigo Bentancur potrebbe riposare contro i partenopei per una botta ricevuta con l’Uruguay, mentre i sudamericani Dybala, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado che rientreranno in ritardo, saranno da valutare. Nel Napoli invece dopo lo spavento con la Colombia, David Ospina sarà arruolabile contro i bianconeri. Mentre rischia il forfait Piotr Zielinski.

Leggi anche >>> Non solo Raspadori e Kean | Nuovi talenti tra Nazionale e calciomercato

Anche la Roma fa i conti con l’infermeria visto che è in dubbio la presenza sia di Zaniolo che di Pellegrini, entrambi fuori nell’ultimo match dell’Italia per problemi fisici. Dopo le visite effettuate a Trigoria per entrambi sembrerebbe nulla di grave, per il numero 7 come precedentemente detto lo stop è stato a scopo precauzionale. Recuperato invece Vina che potrebbe scendere in campo questa notte con l’Uruguay. Ansia per Immobile e Lazzari in casa Lazio, che rischiano di saltare il big match con il Milan. Infine nulla di grave per Stefano Sensi e Alessandro Bastoni dell’Inter che dovrebbero esserci domenica, mentre l’Atalanta di Gasperini perde Muriel, i cui tempi di recupero non saranno brevi.