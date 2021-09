Infortunio per l’attaccante, UFFICIALE: salta anche la Champions

Brutte notizie dall’infermeria: l’infortunio per l’attaccante si rivelata non di lieve entità, salta anche il debutto in Champions

Fuori dalla prossima giornata di campionato, ko anche per il debutto in Champions e il rischio di uno stop che nel comunicato di preannuncia non breve. Non arrivano buone notizie per Gian Piero Gasperini e l’Atalanta. Luis Muriel sarà fuori dal campo almeno per sette giorni, ma i tempi di recupero saranno probabilmente più lunghi. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Atalanta, infortunio per Muriel: “Tempi di recupero non brevi”

Lo ha comunicato il club orobico nel report quotidiano spiegando che gli accertamenti cui si è sottoposto l’attaccante colombiano “hanno confermato una lesione muscolare di non lieve entità. I tempi di recupero non saranno brevi”. Nella nota si spiega che “Muriel osserverà una settimana di riposo dall’attività fisica, durante la quale verrà sottoposto alle terapie del caso. Al termine dei sette giorni verranno eseguiti ulteriori accertamenti diagnostici per valutare l’evoluzione della lesione”. Certo quindi il forfait contro Fiorentina e Villarreal, da capire invece la possibilità di recuperare per i successivi impegni con Sassuolo, Salernitana e Inter (25 settembre).