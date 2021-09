Infortunio in nazionale, doppio rientro immediato

Juventus ed Inter, Chiesa e Sensi ko in nazionale: immediato il rientro a Torino e a Milano

Federico Chiesa e Stefano Sensi sono solo gli ultimi nomi del lungo elenco di infortunati e acciaccati che ha regalato questa pausa per le nazionali. Da Pellegrini a Verratti, c’è chi già è rientrato e ha raggiunto le proprie squadre. C’è invece chi, come Chiesa e Sensi, è ormai in procinto di rincasare. I due, infortunati così come Emerson e Zaniolo, non sono stati neppure inseriti nella lista dei 23 e torneranno quindi a casa.

Come raccolto da Calciomercato.it, sia il nerazzurro che il bianconero sono in procinto di rincasare. Allegri spera di poter recuperare Chiesa per il big match di sabato contro il Napoli. Sia Inter che Juventus hanno visto accordato il proprio permesso. Non essendo disponibili e neppure convocati, la Nazionale ha accolto la richiesta dei due club di farli tornare in anticipo a Milano e Torino, altrimenti sarebbero andati in tribuna stasera e rincasati nei propri club domattina.