Buonissima notizie per Stefano Pioli, che ritrova un titolare in un periodo che si preannuncia bollente

In un momento in cui tanti allenatori perdono un pezzo dopo l’altro a causa di infortuni e impegni in nazionae, Stefano Pioli può dirsi per certi versi fortunato. Contro la Lazio tornerà a disposizione Zlatan Ibrahimovic, che magari non avrà i 90 minuti nelle gambe ma di certo potrà dare una mano importante. Ad alternarsi con lui dovrebbe essere Ante Rebic, dal momento che Olivier Giroud è stato fermato dal Covid. La buona notizia per Pioli, però, arriva in questi minuti proprio dall’attaccante francese, che è guarito dal Coronavirus e ora è pronto per tornare a disposizione.

O meglio, manca ancora l’ultimo accertamento previsto nella giornata di domani come imposto dal protocollo. “AC Milan comunica che Olivier Giroud è risultato negativo al Covid-19. Il calciatore, domani, verrà sottoposto allo screening medico previsto dal protocollo federale per la ripresa dell’attività sportiva”, recita la nota ufficiale. Pensare a un suo impiego contro la Lazio, ovviamente, è utopia, ma in un periodo che ha in programma subito Liverpool e Juve, e poi una partita dopo l’altra, sicuramente è oro colato.